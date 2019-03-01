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Великобритания-Украина: морское партнерство?

Отношения между Украиной и Великобританией всегда приобретали оттенок легкой британской прохлады, которой, впрочем, славится этот древний остров.




После начала российской оккупации украинского полуострова Крым и начала вооруженной агрессии РФ на Востоке Украины, Британия неизменно заявляла о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

И украинцы видели эту поддержку – не на словах.

Вспомним хотя бы готовящуюся передачу Украине двух противоминных кораблей класса Sandown, выведенных из состава Королевского военно-морского флота, но вполне пригодных для обороны.

Или неизменную позицию Туманного Альбиона в отношении украинского Крыма, которую Британия подтвердила, приняв участие в Крымской платформе. 

Символично, что в рамках этой дипломатической инициативы Украины учредительный саммит был проведен 23 августа текущего года, а уже 24 августа Украина и Великобритания на уровне заместителя Министра обороны Александра Носова и Министра оборонных закупок Джереми Квина согласовали переход к практической плоскости выполнения Меморандума о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины, который был подписанного в Одессе 21 июня 2021 года.

Министерство обороны Украины сообщило, что в рамках этого документа предусмотрено совместное проектирование и строительство в Украине и Великобритании военных кораблей, а также строительство инфраструктуры Военно-морских Сил Украины на общую сумму 1,7 млрд. фунтов стерлингов.

И, хотя реализация этого обширного украино-британского проекта начнется только после того, как между правительствами обеих стран будет подписано так называемое «Рамочное соглашение», посольство Великобритании в уже Украине назвало документ «следующим шагом в развитии двустороннего сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством для укрепления украинского флота, который сталкивается с постоянной опасностью в Черном и Азовском морях».

И снова символично, что документ был подписан именно на борту британского эсминца HMS DEFENDER.

Вспомним ныне, увы, уже покойного первого председателя Службы безопасности Украины Евгений Марчук возглавлял украинское Министерство обороны в 2003-2004 годах, и во многом именно благодаря его влиянию и профессионализму провалилась попытка России захватить украинский остров Тузла. 

Так вот, человек, который в свое время имел все шансы занять пост президента Украины, назвал историю с британским эсминцем «Дефендер», случившуюся недалеко от мыса Фиолент в Черном море 23 июня 2021 года «актом открытой поддержки Украины» со стороны Великобритании. Разве такой акт также не символичен?

Обращаясь к странам НАТО с критикой «неактивной» позиции западных стран в отношении агрессивной политики Путина по отношению к Киеву, Евгений Марчук отметил: «Куда вы зашли такой либеральной политикой по отношению к России? Дьявола необходимо загнать в стойло».

Дальнейшее сотрудничество Украины и Соединенного Королевства должно показать всему миру пример подлинного взаимодействия. 

Андриа Лорткипанидзе, 

Информационно-аналитический центр национальной безопасности Украины

специально для EMPR

Статья доступна на английском языке

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