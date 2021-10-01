США «втомилися» від України, або провал чергової інформаційно-психологічні спеціальні операції Кремля

В інформаційному просторі існують свої «течії» і свої «вири».









Так звана «гібридна війна» проти України, яку вже 8 рік веде Російська Федерація, крім прямих атак на фронті, обстрілів мирних жителів і інших провокаційних дій з використанням озброєння і бойової техніки, передбачає й інші способи заподіяти Україні вагомої шкоди. Серед таких способів – так звані «спеціальні заходи», до яких відносяться інформаційно-психологічні спеціальні операції.

«Підтасовування» фактів, як у випадку зі збитим російськими військовими Малайзійським «Боїнгом» MH-17 над українським Донбасом, зміна вектора уваги людей, як при видачі «майже» російських паспортів жителям Донбасу, в які не ставиться прописка – все це і є елементи ІПСО, покликані змінити ставлення людей до тієї чи іншої події, повірити в брехню, змінити думку.

Москва постійно «бомбить» не тільки Україну, а й увесь світ подібними «новинами», використовуючи для конкретної країни її конкретні «больові точки», такі, як «Північний потік» для Німеччини або контракт на підводні човни з Австралією для Франції.

На даний момент в інформаційному полі російськими ЗМІ активно почав розганятися черговий «скандал» на тему американо-українських відносин.

Сполучені Штати, виявляється, «втомилися» від України. Таку думку висловив Томас Грем, керівник консалтингової компанії Kissinger Associates і колишній радник президента США Джорджа Буша по Росії і Євразії.

В інтерв’ю газеті «Ізвєстія», Грем дійсно після відповідей на питання російського журналіста про результати зустрічі Байдена і Путіна три місяці тому. «Ізвєстія» наводять відповідь американського політика: «по-перше, в США є втома від України, та й на Заході в цілому. Україні сьогодні найголовніше вирішити внутрішньополітичні й економічні проблеми. Українське суспільство має зосереджуватися на цих питаннях, на їх вирішенні. По-друге, Байден хоче зберегти статус-кво з Росією».

Однак.

Грем, вельми успішно відслуживши два терміни в американському посольстві в Москві, зовсім не є затятим противником Росії – швидше, він за позицію так званого «стримування». І сьогоднішня думка Грема – це думка колишнього радника колишнього президента. Крім того, президент Джо Байден, допомагаючи сьогодні Україні, зовсім не зобов’язаний вступати з Росією у відкриту війну. І в геополітиці США присутні не тільки інтереси України, як би нам не хотілося думати інакше.

Але ніякої зради тут немає, як би не намагалася прямо зараз російська пропагандистська машина впровадити її в український інфопростір. Ось, власне, і все.

В кінці дозволю собі навести одну з ключових фраз цього ж інтерв’ю з Томасом Гремом, яке, м’яко кажучи, не зовсім вдало обране російськими спецслужбами для проведення чергової антиукраїнської ІПСО.

Однією з ключових фраз Грема прозвучало наступне: «розбіжності між нашими країнами серйозні, глибокі і швидке поліпшення неможливо».

І ось тут політик Грем якраз сказав правду.

Андріа Лорткіпанідзе,

Інформаційно-аналітичний центр національної безпеки України спеціально для EMPR

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