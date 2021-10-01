Home Аналітика США «втомилися» від України, або провал чергової інформаційно-психологічні спеціальні операції Кремля

США «втомилися» від України, або провал чергової інформаційно-психологічні спеціальні операції Кремля

, 1

В інформаційному просторі існують свої «течії» і свої «вири». 




Так звана «гібридна війна» проти України, яку вже 8 рік веде Російська Федерація, крім прямих атак на фронті, обстрілів мирних жителів і інших провокаційних дій з використанням озброєння і бойової техніки, передбачає й інші способи заподіяти Україні вагомої шкоди. Серед таких способів – так звані «спеціальні заходи», до яких відносяться інформаційно-психологічні спеціальні операції.

«Підтасовування» фактів, як у випадку зі збитим російськими військовими Малайзійським «Боїнгом» MH-17 над українським Донбасом, зміна вектора уваги людей, як при видачі «майже» російських паспортів жителям Донбасу, в які не ставиться прописка – все це і є елементи ІПСО, покликані змінити ставлення людей до тієї чи іншої події, повірити в брехню, змінити думку.

Москва постійно «бомбить» не тільки Україну, а й увесь світ подібними «новинами», використовуючи для конкретної країни її конкретні «больові точки», такі, як «Північний потік» для Німеччини або контракт на підводні човни з Австралією для Франції.

На даний момент в інформаційному полі російськими ЗМІ активно почав розганятися черговий «скандал» на тему американо-українських відносин.

Сполучені Штати, виявляється, «втомилися» від України. Таку думку висловив Томас Грем, керівник консалтингової компанії Kissinger Associates і колишній радник президента США Джорджа Буша по Росії і Євразії.

В інтерв’ю газеті «Ізвєстія», Грем дійсно після відповідей на питання російського журналіста про результати зустрічі Байдена і Путіна три місяці тому. «Ізвєстія» наводять відповідь американського політика: «по-перше, в США є втома від України, та й на Заході в цілому. Україні сьогодні найголовніше вирішити внутрішньополітичні й економічні проблеми. Українське суспільство має зосереджуватися на цих питаннях, на їх вирішенні. По-друге, Байден хоче зберегти статус-кво з Росією».

Однак. 

Грем, вельми успішно відслуживши два терміни в американському посольстві в Москві, зовсім не є затятим противником Росії – швидше, він за позицію так званого «стримування». І сьогоднішня думка Грема – це думка колишнього радника колишнього президента. Крім того, президент Джо Байден, допомагаючи сьогодні Україні, зовсім не зобов’язаний вступати з Росією у відкриту війну. І в геополітиці США присутні не тільки інтереси України, як би нам не хотілося думати інакше.

Але ніякої зради тут немає, як би не намагалася прямо зараз російська пропагандистська машина впровадити її в український інфопростір. Ось, власне, і все.

В кінці дозволю собі навести одну з ключових фраз цього ж інтерв’ю з Томасом Гремом, яке, м’яко кажучи, не зовсім вдало обране російськими спецслужбами для проведення чергової антиукраїнської ІПСО.

Однією з ключових фраз Грема прозвучало наступне: «розбіжності між нашими країнами серйозні, глибокі і швидке поліпшення неможливо».

І ось тут політик Грем якраз сказав правду.

Андріа Лорткіпанідзе,

Інформаційно-аналітичний центр національної безпеки України спеціально для EMPR

This article is also available in English.

Tags:
Related Articles




LATEST NEWS

TOP STORIES

DISCOVER UKRAINE

RECENT VIDEO

Russian government is connected to MH-17 downing

<p <span style=”color: #dd3333;”><a href=”http://empr.media/news/”><strong>LATEST NEWS</strong></a></span></strong></p>

<p <span style=”color: #dd3333;”><a href=”http://empr.media/opinion/”><strong>TOP STORIES</strong></a></span></strong></p>

<p <span style=”color: #dd3333;”><a href=”http://empr.media/video/”><strong>RECENT VIDEO</strong></a></span></strong></p>


<span style=”color: #111111;”><a href=”https://empr.media/video/war-in-ukraine/how-russia-promotes-its-hate-propaganda-on-youtube/”>How Russia promotes its hate propaganda on YouTube</strong></a></span></p>

ABOUT EMPR

EMPR [an abrivation of Euromaidan PR] is the #1 Independent Citizen Media about Ukraine

FUNDRAISING

NEWS

UKRAINE

OCCUPIED CRIMEA

CONFLICT ZONE

WORLD PRESS ABOUT UKRAINE

POLITICS

BUSINESS

OPINION

INTERVIEWS

ANALYTICS

INVESTIGATIONS

VIDEOS

MAIDAN UKRAINE

CRIMEA ANNEXED

WAR IN UKRAINE

INTERVIEW

DISCOVER UKRAINE

CULTURE

HISTORY

ART

MOVIE

MUSIC

VISIT UKRAINE

TRAVEL

EVENTS

SUPPORT

PROJECTS

EMPR


Copyright ©2014-2021 EMPR

CONTACT US

You can send us an email and we'll get back to you, ASAP. EMPR team

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?