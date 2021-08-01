Україна-США: нові можливості для оборони

Одним з помітних результатів візиту президента України Володимира Зеленського в США є, безумовно, домовленості, кінцева мета яких – зміцнення безпеки української держави.









Несподівану обіцянку від президента Сполучених Штатів щодо отримання Україною летальноїзброї, в тому числі систем «Джавелін», підтверджено в підписаній обома сторонами спільній заяві. І реакція Росії з’явилася моментально – РФ почала говорити про ембарго на поставки зброї в Україну. І спікер Кремля Дмитро Пєсков почав тут же лякати «загостренням внутрішньоукраїнського конфлікту» на Донбасі.

Подібні офіційні документи прямо говорять про те, що США не збираються «кидати» Україну перед лицем триваючої гібридної війни з Росією. Хоча в багатьох російських ЗМІ останнім часом ця теза звучала досить голосно.

Досягнуті домовленості в сфері безпеки вже роблять візит Зеленського в США досить результативним.

Одним з цілком відчутних результатів зустрічі президентів є підписання трьох угод між державним концерном «Укроборонпром» і трьома провідними компаніями США про співпрацю в царині військових програм, розробок і досліджень. А саме: Harris Global Communications Inc., яка є частиною одного зі світових лідерів оборонних розробок в галузі зв’язку, L3Harris Technologies, Global Ordnance, яка є найбільшим постачальником зброї, боєприпасів і додаткового устаткування, і Day & Zimmermann – провідним постачальником боєприпасів і пристроїв військового призначення. Причому з Day & Zimmermann – це ще й створення в Україні нових виробничих потужностей в сфері оборонної промисловості із залученням іншого іноземного капіталу – тобто додаткових сум інвестицій.

Крім того, в рамках цього візиту також досягнуто домовленостей про співпрацю з провідною американською військово-промисловою корпорацією – Lockheed Martin Corporation в області оборонно-промислового комплексу. Які саме – поки невідомо, проте цей «гігант» ніколи не розмінюється на дрібниці.

Слід також звернути увагу на загальну суму підписаних оборонних контрактів – 2,5 млрд. доларів США.

Вищевикладене, свідчить про те, що пропонуючи Україні умовну «рибу», Джо Байден всіляко сприяє тому, щоб у нашої країни з’явилися певні потужності, які дозволять ловити її самостійно.

Іншими словами, американський президент допомагає нам у створенні нового оборонно-промислового комплексу.

Причому, абсолютно так само, як і у випадку з переходом до «практичної частини» Меморандуму між Україною та Великобританією про спільне проектування і будівництво військових кораблів в обох країнах, а також будівництві інфраструктури Військово-Морських Сил України. Тут мова йде про суму 1,7 мільярда фунтів стерлінгів, що відповідає 2,35 млрд. доларів США.

Що би не намагалися з цього приводу говорити російські політтехнологи і кремлівські зливні бачки типу Кисельова і Скабеевой, подібні спільні кроки фактично підтверджують серйозність намірів США допомогти нам в збереженні свого суверенітету і територіальної цілісності.

І – так, ніхто не говорить, що вкладені кошти, включаючи додаткову суму в 3 млрд. доларів, які обіцяє Ексімбанк США, в рамках стратегічного партнерства двох країн, нам просто подарують.

З іншого боку, контроль за цільовим використанням вкладених коштів та ефективністю їх використання, допоможе нам максимально виключити корупційну складову. А значить – ще на крок наблизити нашу країну до статусу ефективного союзника, яким Україна може стати як для США, так і для всього цивілізованого світу.

Андриа Лорткіпанідзе,

Інформаційно-аналітичний центр національної безпеки України спеціально для EMPR

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