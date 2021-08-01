Home Аналітика Зеленський VS Байден: очікування сюрпризів

Зеленський VS Байден: очікування сюрпризів

Отже, президент України Володимир Зеленський ступив на землю Сполучених штатів Америки. Яких результатів нам очікувати від зустрічі Зеленського з президентом США?




Кажуть, що думок на планеті рівно стільки ж, скільки й людей. І, ймовірно, стільки ж ми зможемо почути й прогнозів. У західних ЗМІ вже звучать не надто приємні думки щодо реальних результатів цієї зустрічі.

Що ж, Росії і справді вдалося надати Західному світові новий привід для занепокоєння. І в даному випадку чи варто одному з найбільш глобальних світових лідерів думати про користь якоїсь навколоєвропейської країни та ще й на іншому континенті?

Давайте на хвилину спробуємо відволіктися від інтересів України…

Світ уважно стежить за подіями в Афганістані. І питання зброї й техніки, яку США залишили там, всерйоз турбує західний світ. Але – не тільки західний. Як ви думаєте, чому міністр оборони РФ Сергій Шойгу, згадавши про американському зброю, залишену новій афганській владі, порівняв її обсяг із обсягом озброєння української армії?

В українських соцмережах вже чути думки про те, що «якби США цей обсяг зброї віддали Україні, Росія не посміла б продовжувати агресію».

«Зрада» інтересів України? США нас покинули? Зеленський недосвідчений, а президент США напередодні відклав зустріч …

Одну хвилину.

Що стосується Шойгу – його слова лише підкреслюють тезу про серйозність ставлення Кремля до поточної протидії української армії російським провокаціям, тобто – до збройного стримування агресії Росії на українському Донбасі. І ще – про підвищену увагу РФ до «талібського» питання. Навряд чи хтось із впливових російських політиків всерйоз вірить обіцянкам лідерів Талібану.

Захід знову стурбований, це правда. Але проблема талібів і Європи – швидше за все же гуманітарна. Нова хвиля біженців – це зовсім не нова війна. А от щодо Росії – так званий «Новий Афганістан» із американською зброєю – зовсім поруч. І – так, цієї зброї у афганців тепер навіть більше, ніж у України. І протиставити цій зброї Росії зараз майже нічого.

Що ж стосується України – так, НАТО не поспішає прикрити нас сьогодні в повній мірі. Так, допомога і підтримка з боку США могла б бути і більшою. Так, Європа любить говорити про гуманність і мир, при цьому розраховуючи власну вигоду і чітко визначаючи можливі втрати.

Це всього лише прагматичність і доцільність, панове.

І все ж-таки. Ті, хто любить прогнозувати, стверджують, що переговори Зеленського і Байдена будуть замкнуті на 3 питаннях – війна на Донбасі, «Північний потік» і чергове «домашнє завдання», яке має наблизити Україну до вступу в НАТО.

Тепер по порядку.

Що стосується останнього – «США підтримують зусилля Зеленського по боротьбі з корупцією і проведення реформ» – цей прозорий натяк опублікований в розкладі американського лідера, опублікованого прес-службою Білого дому.

Що стосується NS2 – енергетична безпека також в числі обговорюваних президентами двох країн питань. Нагадаю, що так би мовити, куратором від Байдена по «Північному потоку» сьогодні є «яструб» Амос Хохштейн. І йому куди ближче довгострокова перспектива стримування Росії, ніж теперішня вигода Німеччини.

Що стосується війни на Донбасі – позиція США відома, як і в випадку з Кримом. І це ж стосується американськоготрактування так званої «Формули Штайнмаєра».

Багато з тих, хто зустрічався з Зеленським протягом двох останніх років, відзначають, що український президент «дуже швидко вчиться».

І останнє. Зустріч дійсно відкладена. Всього лише на один день.

Така реальність.

І ще. Давайте згадаємо нещодавню евакуацію з Кабула. Це зробили ми. Українці.

Байден не може не розуміти, що Україна – це та країна, яка вміє дивувати весь світ. І при цьому – дивувати приємно.

Андріа Лорткіпанідзе,

Інформаційно-аналітичний центр національної безпеки України спеціально для EMPR

Стаття також доступна англійською мовою.

Tags:
Related Articles




LATEST NEWS

TOP STORIES

DISCOVER UKRAINE

RECENT VIDEO

Russian government is connected to MH-17 downing

<p <span style=”color: #dd3333;”><a href=”http://empr.media/news/”><strong>LATEST NEWS</strong></a></span></strong></p>

<p <span style=”color: #dd3333;”><a href=”http://empr.media/opinion/”><strong>TOP STORIES</strong></a></span></strong></p>

<p <span style=”color: #dd3333;”><a href=”http://empr.media/video/”><strong>RECENT VIDEO</strong></a></span></strong></p>


<span style=”color: #111111;”><a href=”https://empr.media/video/war-in-ukraine/how-russia-promotes-its-hate-propaganda-on-youtube/”>How Russia promotes its hate propaganda on YouTube</strong></a></span></p>

ABOUT EMPR

EMPR [an abrivation of Euromaidan PR] is the #1 Independent Citizen Media about Ukraine

FUNDRAISING

NEWS

UKRAINE

OCCUPIED CRIMEA

CONFLICT ZONE

WORLD PRESS ABOUT UKRAINE

POLITICS

BUSINESS

OPINION

INTERVIEWS

ANALYTICS

INVESTIGATIONS

VIDEOS

MAIDAN UKRAINE

CRIMEA ANNEXED

WAR IN UKRAINE

INTERVIEW

DISCOVER UKRAINE

CULTURE

HISTORY

ART

MOVIE

MUSIC

VISIT UKRAINE

TRAVEL

EVENTS

SUPPORT

PROJECTS

EMPR


Copyright ©2014-2021 EMPR

CONTACT US

You can send us an email and we'll get back to you, ASAP. EMPR team

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?