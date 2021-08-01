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Путін хоче уваги Зеленського?

«У Кремлі висловили бажання налагодити відносини з Україною». Саме такою фразою можна охарактеризувати новий вектор російської політики.




5 вересня 2021 року прес-секретар Путіна заявив, РФ має бажання нормалізувати відносини з Києвом. Ця заява прозвучала на найвищому рівні і транслювалося на телеканалі «Росія-1» саме в передачі «Москва. Кремль. Путін », яка практично є рупором діяльності президента Росії.

Скажімо прямо: це більш, ніж дивно. І ось чому. Ще в кінці квітня Путін заявив, у відповідь на пропозицію президента Зеленського, про можливість двосторонньої зустрічі, що «останнім часом українське керівництво зробило дуже багато кроків, які руйнують російсько-українські відносини».

Російський президент тоді в черговий раз злукавив.

Навесні Путін заявляв про готовність до зустрічі із Зеленським, але за умови, якщо той «хоче відновлення відносин». Тут позиція президента Росії чітка і однозначна, чи не так?

Буквально в останніх числах червня російський президент під час проведення «Прямої лінії з Володимиром Путіним» висловився з приводу зустрічі з українським президентом ще більш різко: «Що зустрічатися з Зеленським, якщо він віддав свою країну під повне зовнішнє управління? Ключові питання життєдіяльності України вирішуються не в Києві, а в Вашингтоні. Почасти в Берліні і в Парижі. Ну і про що розмовляти? ». Як бачимо, і в цей раз позиція Путіна цілком чітка і послідовна.

І ось – вересень 2021 року і заява Путіна про те, що російсько-українські відносини нібито повинні відновитися «чим раніше, тим краще», яка прозвучала на пленарному засіданні Східного економічного форуму-2021.

Хіба це не нагадує різкий розворот у політиці Кремля? Саме так. І які ж причини?

По-перше, скільки не намагалася Росія очорнити Кримську платформу і нівелювати її вагу на світовій арені – поведінка російського президента – один з перших показників її ефективності. Нагадаємо, що ця українська ініціатива щодо деокупації Криму відбулася 23 серпня і її підтримали 46 країн світу, 14 з яких були представлені на рівні глав держав.

По-друге, свою роль безумовно зіграла і зустріч Зеленського з президентом США 1 вересня, хоча багато експертів у Росії, і дехто в Україні зійшлися на думці про неефективність її результатів для України.

Поведінка Путіна після цієї дати подібні висновки спростовує повністю.

Схоже, що в ході двосторонньої бесіди крім уже озвученої офіційної позиції Вашингтона щодо України, мало місце ще щось. Щось, що, так би мовити «залишилося за кадром».

Сьогодні Кремль вже чомусь готовий до діалогу з Києвом, хоча поки і відмовляється обговорювати питання анексії Криму. Чи потрібен в цьому випадку діалог Києву – це питання.

Але це – сьогодні. А хто знає, що буде завтра?

Андриа Лорткіпанідзе,

Інформаційно-аналітичний центр національної безпеки України спеціально для EMPR

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