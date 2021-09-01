Україна може стати основним союзником США поза НАТО

Верховна Рада України прийняла рішення звернутися до Конгресу Сполучених Штатів Америки зі Зверненням щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США.









Відповідну вимогу підписали 153 українських парламентарія. У зв’язку з цим, на 08.09.2021 призначено позачергове засідання Верховної Ради, на якому й буде розглянуто це стратегічнедля України питання. Голова ВР України Дмитро Разумков вже видав відповідне розпорядження. А копію цього документа на своїй сторінці в FACEBOOK опублікував народний депутат України Олексій Гончаренко.

Статус основного союзника США поза НАТО (MNNA) означатиме для України не тількидодаткові преференції в області фінансування або посилення певної військової допомоги. Цей статус дає зрозуміти всьому світові, і в першу чергу Російській Федерації, що наша країна для розвитку подальших відносин є однією з пріоритетних для США.

Як сказано в проекті звернення, сьогодні Україна знаходиться в так званій «сірій зоні» міжнародної безпеки саме в результаті систематичного порушення Росією всіх можливих норм міжнародного права, включаючи силове захоплення автономної республіки Крим, що є невід’ємною частиною держави Україна, а також вторгнення російських військ на український Донбас і триваючу з 2014 року російсько-українську війну.

В інформаційному полі України існує думка, що отримання статусу головного союзника США виведе безпеку української держави на більш високий рівень. І це справедливо, адже статус передбачає ряд механізмів щодо спільного оборонного планування, кооперації в області поставок озброєнь і військової техніки, доступ до військового резерву США, що сьогодні вкрай важливо для нашої країни. А головним, мабуть, є те, що, незважаючи на всю складність роботи цього військово-політичного механізму, він працює.

Cьогодні такій статус мають 17 держав, серед яких – Австралія, Ізраїль, Південна Корея, Японія … Вражаюча компанія, чи не так?

Ще в липні 2014 року Комітет з міжнародних справ Сенату США прийняв проект резолюції «Про Запобігання російській агресії», де передбачається надання статусу головного союзника США Грузії, Молдові та Україні.

Можливо, ми станемо першими зі списку кандидатів, що цілком справедливо.

Україна протистоїть російській агресії зі зброєю в руках уже сьомий рік. І дієва підтримка – не тільки словом, а і ділом, нам точно не завадить.

Залишається тільки уявити реакцію країни-агресора на вбивчий ефект справжньої, а не розписаної в фейках кремлівських пропагандистів, американської присутності в «Україні з особливим статусом». А тим часом чекаємо на позачергове засідання Верховної Ради України.

Андриа Лорткіпанідзе,

Інформаційно-аналітичний центр національної безпеки України

спеціально для EMPR

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